«Неухоженный и уставший»: принца Гарри раскритиковали за визит в британскую школу

42-летний принц Гарри посетил школу Ninestiles Academy в Бирмингеме, чтобы рассказать о программе INSPIRE, но ученики академии встретили его без особого энтузиазма. Об этом со ссылкой на отрывок из подкаста королевского биографа Роберта Джонсона The Royalist сообщил Super.

Писатель раскритиковал визит Гарри, заявив, что просмотрел записи встречи и пообщался с присутствовавшими на ней людьми. По словам Джобсона, происходящее показалось людям «очень странным», а школьники не были впечатлены визитом герцога.

Биограф отметил, что Гарри выглядел растрепанным, немного уставшим и слегка потерянным. Он подчеркнул, что во время визита не было ощущения «звездности», которая раньше сопровождала представителей британской королевской семьи. Роберт предположил, что Гарри мог бы чувствовать себя увереннее рядом с Меган Маркл, поскольку, по его словам, она умеет выступать перед публикой и работать на камеру.

Другие критики также обвинили принца в том, что он использовал школьников как «декорации» для публичного мероприятия. Ему также припомнили отношение к частной жизни собственных детей: Гарри и Меган Маркл стараются не показывать публике лица Арчи и Лилибет, в то время как во время визита в школу камеры снимали несовершеннолетних участников мероприятия.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию и сразу нарвалась на хейт.