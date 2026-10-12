История в форме фишки: в Коломне выпустили необычную почтовую открытку с QR-кодом

В Коломне нашли оригинальный способ привлечь внимание к истории спорта: к 170-летнему юбилею первого абсолютного чемпиона Российской империи по русским шашкам Сергея Воронцова выпустили лимитированную почтовую карточку. Круглая открытка в форме игровой фишки не только отправляется в любой уголок страны, но и «заговорила» благодаря встроенному QR-коду с аудиорассказом. Подробности об этом узнал REGIONS .

Креативный проект реализовали создатели местного туристического движения «Трамвай желаний» совместно с «Почтой России». Автором идеи выступает инструктор по спорту спорткомплекса «Лидер» Маргарита Тимофеева. Она уже несколько лет тренирует юных любителей шашек и уверена, что о выдающихся земляках должны знать не только историки, но и самые широкие слои населения.

Именитый шашист Сергей Воронцов родился 7 октября 1855 года в селе Подберезники Коломенского уезда. Постигать основы логической игры он начал еще в восьмилетнем возрасте, а к 30 годам признавался сильнейшим гроссмейстером эпохи, завоевав титул первого чемпиона империи.

Чтобы уместить биографию легенды на карточке, организаторы задействовали современные технологии. Считав QR-код на лицевой стороне, адресат может послушать увлекательную аудиоисторию. Контент подготовили на основе архивных документов и биографической книги писателя Алексея Ежова, который лично поддержал инициативу.

Почтовый выпуск — далеко не единственный элемент памятных мероприятий. Уже 16 октября в городском шахматном клубе на проспекте Кирова состоится тематический турнир. Любители древней игры поборются за призы, главным из которых станет та самая уникальная открытка-шашка. Все участники и гости смогут прямо на месте бесплатно подписать карточку, наклеить марку и отправить коломенский привет друзьям или наставникам по всей стране.