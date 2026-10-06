Солист «Иванушки International» Туриченко признался, что постоянно устает после рождения сына

43-летний солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко откровенно рассказал о трудностях отцовства после рождения сына, пишет Super. Малышу недавно исполнилось семь месяцев, и за это время артист в полной мере ощутил, что такое хроническая усталость.

По словам артиста, он ежедневно просыпается в 5:30 утра, берет ребенка на руки и к вечеру настолько выматывается, что иногда забывает, какой сейчас месяц.

«Так время быстро летит. Этот маленький человек совсем не дает нам спать», — отметил Кирилл.

Певец признался, что переживает за супругу Дарью, которая, по его наблюдениям, постоянно «трясется над ребенком». Однако у артиста есть и претензии к ней: он отметил, что Дарья спит дольше него, и это его немного раздражает.

Туриченко рассказал, что, если сын будит его ранним утром, то он уже не может снова уснуть и весь день ходит с красными глазами. Дарья же в такой ситуации может спокойно пойти и лечь спать дальше, признался Кирилл.

Несмотря на бытовые сложности, пара нашла время и для праздника. В честь семимесячного возраста сына супруги устроили необычную «овощную» вечеринку. Мероприятие сопровождалось тематическим декором, а главным угощением стал торт с мастичными морковками.

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