Катя Лель раскрыла, как ее дочь учится в медуниверситете

17-летняя дочь певицы Кати Лель, 17-летняя Эмилия в 2026-м году поступила в медицинский университет. Девушка счастлива и довольна учебой, у нее уже есть успехи в анатомии, рассказала ТВ Mail артистка.

По ее словам, у дочери сложились хорошие отношения с группой. Певица призналась, что Эмилия постоянно присылает матери фотографии из аудитории: на них видно, как проходят лекции, и кто их ведет. Лель отметила, что дочь «полностью растворилась» в учебе.

А еще, как оказалась, Эмилия не рассказала одногруппникам, что ее мама — известная певица. Но сохранить тайну надолго не удалось: одна из девушек заметила сходство девочки с дочерью Лель после того, как увидела завирусившийся ролик с участием девушки и нн знаменитой мамы.

«Вчера она мне говорит: „Мама, представляешь, я скрывала, что я твоя дочь. <…> Пришлось рассказать правду“», — сказала Катя.

Эмилия отличается скромностью и воспитанностью. Девушка хочет, чтобы в университете к ней относились так же, как к другим студентам. Лель нравится, что дочь не стремится к привилегиям и хочет избежать предвзятого отношения.

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