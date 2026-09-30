«Эта песня скоро выйдет»: Азиза заявила, что Соседов предчувствовал собственную смерть в куплете

62-летняя певица Азиза эмоционально выступила на прощании с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, которое проходило в Москве на Троекуровском кладбище, пишет VOICE.

Артистка рассказала, что Соседова отличала человечность. Певица также напомнила, что журналист регулярно писал стихи. По словам Азизы, композитор Олег Молчанов прислал ей песню с неудачным припевом, и она обратилась за помощью к Соседову — чтобы тот переделал его. Азиза отметила, что Сергей быстро написал припев.

«Если в жизни падать, то, вновь улыбаясь, вставать. За дождями боль оставить и снова дерзать, снова взлетать», — говорится в композиции.

Певица считает, что Соседов предчувствовал свою смерть, видя в словах припева пророческий смысл. Певица высоко оценила личность Соседова и заявила, что для нее он — лучший человек в мире.

«И эта песня скоро выйдет, там будут его замечательные слова. Удивительно, что это — совпадение, видение, предчувствие?.. У каждого свое падение. Но Сережа после этого совершил взлет», — сказала Азиза.

В прошлом году певица была лидером шоу «Суперстар!», но неожиданно первое место заняла 77-летняя Ксения Георгиади. Тогда же разразился скандал: в поражении Азизы обвинили судью проекта Леру Кудрявцеву. Она заявила певице, что та давила на нее из-за оценок и доводила звонками и сообщениями по ночам.

После жалоб телеведущей Азиза получила в финале всего 5 баллов и переместилась на третье место. Соседов осудил Кудрявцеву, назвав решение несправедливым.

Ранее певица и актриса Ирина Шведова рассказала о дружбе с Сергеем Соседовым.