Жители Подмосковья могут принять участие в проектах Российского общества «Знание». В этом году общество проводит масштабные мероприятия, информирующие о достижениях в областях науки, культуры и искусства, истории, здравоохранения, экологии и других сферах жизни.

Так, в этом году состоится «Знание. Премия». Подать заявку на участие в мероприятии можно до 30 июня. Сделать это можно на сайте общества.

Кроме того, до конца осени будет реализован проект «Знание. Театр». Зарегистрировать коллектив для участия можно до 30 июня. После этого до 30 сентября пройдут показы спектаклей в образовательных организациях и отправка конкурсных работ. В середине октября будут объявлены победители конкурса, а в ноябре пройдут показы лауреатов.