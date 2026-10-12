Зрителей ослепили яркие прожекторы на концерте Лазарева

Зрители концерта 43-летнего певца Сергея Лазарева столкнулись с неожиданной проблемой: после выступления у некоторых из них возникли проблемы со зрением, сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным источника, яркие красные прожекторы на сцене повредили глаза и помешали насладиться шоу.

Один из зрителей рассказал, что купил два билета на концерт за ₽22 тысячи. Его места находились в 212-м секторе. С самого начала выступления мужчине, его жене и соседям по залу мешало сильное освещение. Администратор площадки отказался фиксировать проблему.

К финалу концерта россиянин почувствовал себя плохо: в глазах появились «зайчики» — оптический след от яркого света. Он обратился к дежурному медику на площадке. Теперь поклонник хочет вернуть деньги за билеты.

Ранее сообщалось, что поклонники «Руки Вверх!» пожаловались на организаторов концерта в Ростове-на-Дону из-за лазерного шоу.