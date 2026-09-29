Niletto поддержал Джигана после скандального интервью Самойловой

34-летний певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) заявил, что за два года знакомства ни разу не видел Джигана (настоящее имя — Денис Устимено-Вейнштейн) в измененном состоянии — не употребляющим алкоголь или запрещенные вещества, пишет MK.RU. Артист призвал не доверять Оксане Самойловой, которая прожила с Джиганом 20 лет, а поверить ему — человеку, который знает рэпера только с лучшей стороны.

По словам Niletto, за два года Джиган много работал, соблюдал ритм тренировок и оставался вовлеченным в семью. Музыкант считает особенно показательными небольшие, но искренние детали в поведении Джигана: регулярные видеосообщения с сыном, семейные кадры, приглашения в гости и на праздники.

«Мне нравится тот Джига, которого я знаю как человек», — сказал Niletto.

Накануне Самойлова дала скандальное интервью Ксении Собчак, в котором раскрыла всю правду о жизни с Джиганом. Оксана рассказала, что бывший муж ходил по их дому с оружием и ножами, угрожал ей и детям. А в начале июля Денис и вовсе устроил стрельбу и взял в заложники персонал.

Ранее бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева прокомментировала скандальное интервью Оксаны Самойловой.