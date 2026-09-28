Поклонники «Руки Вверх!» пожаловались на организаторов концерта в Ростове из-за лазерного шоу

Световое шоу с лазерами выжгло и вывело из строя камеры смартфонов у зрителей на концерте группы «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

На видеозаписях, опубликованных в Сети, видно, как объективы устройств постепенно перестают работать.

Одна из зрительниц пришла на концерт популярной группы с друзьями. У троих друзей девушки лазеры повредили камеры iPhone 17 Pro Max, у еще одного человека — камеру смартфона на базе Android. Россиянка рассказала, что слышала похожие жалобы от других поклонников.

Девушка считает, что организаторы должны были заранее предупредить зрителей о риске повреждения камер из-за мощного светового шоу. По словам директора группы, камеры пострадали лишь у четырех человек, а световое шоу в других городах России отменять не будут.

Эксперты объясняют, что камеры могли пострадать из-за того, что лазерный луч, попадая в объектив, фокусируется на небольшом участке матрицы. Из-за высокой концентрации света отдельные пиксели могут перегореть, и камера перестает нормально функционировать.

Ранее сообщалось, что зрители заподозрили актера Марата Башарова в нетрезвости во время танца.