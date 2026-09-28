Поклонники «Руки Вверх!» пожаловались на организаторов концерта в Ростове из-за лазерного шоу

Mash: лазерное шоу выжгло камеры смартфонов фанатов группы «Руки Вверх!»

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Световое шоу с лазерами выжгло и вывело из строя камеры смартфонов у зрителей на концерте группы «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

На видеозаписях, опубликованных в Сети, видно, как объективы устройств постепенно перестают работать.

Одна из зрительниц пришла на концерт популярной группы с друзьями. У троих друзей девушки лазеры повредили камеры iPhone 17 Pro Max, у еще одного человека — камеру смартфона на базе Android. Россиянка рассказала, что слышала похожие жалобы от других поклонников.

Девушка считает, что организаторы должны были заранее предупредить зрителей о риске повреждения камер из-за мощного светового шоу. По словам директора группы, камеры пострадали лишь у четырех человек, а световое шоу в других городах России отменять не будут.

Эксперты объясняют, что камеры могли пострадать из-за того, что лазерный луч, попадая в объектив, фокусируется на небольшом участке матрицы. Из-за высокой концентрации света отдельные пиксели могут перегореть, и камера перестает нормально функционировать.

Ранее сообщалось, что зрители заподозрили актера Марата Башарова в нетрезвости во время танца.

Актуально

Читайте также

51-летний Шура удивил поклонников необычным выбором наряда

51-летний Шура удивил поклонников необычным выбором наряда

Не стало звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрия Шулькина

Не стало звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрия Шулькина

«Бурановские бабушки» раскрыли секрет бодрости и долголетия

«Бурановские бабушки» раскрыли секрет бодрости и долголетия

«Категорически неприемлемо»: Наталья Гулькина осудила мат Ромы Зверя на сцене

«Категорически неприемлемо»: Наталья Гулькина осудила мат Ромы Зверя на сцене

«Играем вместе после развода»: звезда «Кухни» Богатырев впервые прокомментировал развод с Арнтгольц

«Играем вместе после развода»: звезда «Кухни» Богатырев впервые прокомментировал развод с Арнтгольц

«Спасать себя, а не терпеть»: жена Натана рассказала о доверии после измены

«Спасать себя, а не терпеть»: жена Натана рассказала о доверии после измены

«Естественность без фильтров»: 53-летняя Юлия Высоцкая показала себя без макияжа и укладки

«Естественность без фильтров»: 53-летняя Юлия Высоцкая показала себя без макияжа и укладки

Стало известно о серьезных проблемах с легкими у сына Ефремова и Добровольской

Стало известно о серьезных проблемах с легкими у сына Ефремова и Добровольской

Певец Рик Солло пропал без вести после полета на вертолете

Певец Рик Солло пропал без вести после полета на вертолете

Выяснилось, какой недвижимостью владеет Надежда Бабкина в России и за рубежом

Выяснилось, какой недвижимостью владеет Надежда Бабкина в России и за рубежом

«С днем рождения, папа!»: Юлия Меньшова почтила память Владимира Меньшова архивным снимком

«С днем рождения, папа!»: Юлия Меньшова почтила память Владимира Меньшова архивным снимком

«Иски растут как грибы»: кто и за что судится с организатором концерта Канье Уэста

«Иски растут как грибы»: кто и за что судится с организатором концерта Канье Уэста

Добавьте mosregtoday.ru в избранное