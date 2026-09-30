Дату выхода P. Diddy из тюрьмы снова перенесли

Daily Mail: дату освобождения рэпера P. Diddy перенесли на 21 января 2028 года

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Дату выхода американского 56-летнего рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) вновь поменяли, пишет Daily Mail. Новый день освобождения назначили на 21 января 2028-го года. Изначально предполагалось, что Комбс останется в тюрьме до 8 мая 2028 года.

Дата освобождения рэпера уже несколько раз менялась с начала его 50-месячного срока. Представитель артиста Джуда Энгельмайер заявил, что сторона обвиняемого не знает, каким образом и почему Федеральное бюро тюрем публикует эти даты.

В прошлом году присяжные признали Комбса виновным по двум пунктам обвинения в перевозке проституток через границы штатов. По более серьезным обвинениям в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации P. Diddy оправдали.

Как пишет издание, срок был сокращен в соответствии с Законом FIRST STEP, который предусматривает меры по реформированию американской системы исполнения наказаний.

После освобождения Шону предстоит еще пять лет находиться под надзором. Судья Арун Субраманьян заявил, что назначенный срок необходим для предотвращения повторных преступлений, поскольку он не был убежден в том, что после освобождения Комбса подобные преступления не повторятся.

Ранее сообщалось, что P. Diddy подал в суд на адвоката из-за слухов о секретных видео со знаменитостями.

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