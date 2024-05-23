МЧС: заморозки ожидаются в Подмосковье ночью
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В Подмосковье в ночь с четверга на пятницу прогнозируются заморозки, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Московской области. Температура воздуха может опуститься ниже нулевой отметки.
«В ночные и утренние часы 24 мая местами ожидаются заморозки по Московской области до минус одного градуса», – предупредили в ведомстве.
Жителей призвали быть предельно осторожными на дорогах, так как они будут скользкими. Не рекомендуется совершать обгоны и перестроения. Важно соблюдать правила дорожного движения и дистанцию.