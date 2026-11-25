В Подмосковье в среду, 25 ноября, из-за снегопада автобусы на отдельных маршрутах АО «Мострансавто» могут следовать с увеличенными интервалами между рейсами, пассажиров призвали предусмотреть больше времени на дорогу. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Диспетчерские службы компании поддерживают связь с ситуационным центром Минтранса, сведения об участках, где затруднен проезд автобусов, передают дорожным и коммунальным службам, а также местным администрациям. Перед началом движения водителям напоминают о необходимости выбирать скорость с учетом состояния дорог, соблюдать безопасную дистанцию ​​и боковые интервалы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.