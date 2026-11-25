В столице Саудовской Аравии — Эр‑Рияде — продолжается Фестиваль культуры этноспорта, который проходит в рамках масштабного городского проекта Riyadh Season. С 19 по 28 ноября 2026 года гости и жители города знакомятся с традиционными видами спорта, ремеслами и кухней более чем 30 стран, сообщила пресс-служба КННВС России.

Особое внимание на фестивале уделено российским национальным дисциплинам: посетители пробуют свои силы в городках, мас‑рестлинге и таврелях. Такой выбор отражает стремление показать многообразие этнических спортивных практик и их роль в сохранении нематериального культурного наследия.

Фото: [ пресс-служба КННВС России ]

По словам председателя правления Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Романа Илиева, подобные проекты работают на укрепление доверия между странами и популяризацию ценностей здорового образа жизни, взаимного уважения и мирного диалога.

«Для нас участие в этом фестивале стало важным этапом продвижения российского этноспорта на международной арене. Возможность познакомить зарубежную аудиторию с самобытными дисциплинами — закономерный результат нашей многолетней работы. Россия с ее многообразием народов и богатейшим культурным наследием готова активно участвовать в формировании глобального этноспортивного сообщества. Мы видим большой потенциал в обмене опытом, организации совместных мероприятий и создании новых форматов соревнований. Уверен, что встречи в Эр-Рияде откроют дополнительные возможности для сотрудничества и укрепления партнерских отношений», — подчеркнул Илиев.

Впервые Фестиваль культуры этноспорта проходит за пределами Турции. Его организатор — Всемирный союз этноспорта (World Ethnosport Union). Девиз мероприятия — «Традиции мира в Эр‑Рияде». Помимо состязаний, программа включает выставки предметов искусства, мастер‑классы по народным ремеслам и гастрономическую зону, где можно познакомиться с кухней разных народов.

Ранее сообщалось, что почти 700 спортсменов приняли участие в Открытом фестивале джиу-джитсу Московской области.