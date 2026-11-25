Клинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 55-летнего местного жителя, которого признали виновным по п. п. «а», «б»ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 20 мая 2026 года примерно в 22:00 он управлял автомобилем «LADA PRIORA» в состоянии алкогольного опьянения и двигался по автодороге «Лотошино — Клин». На 68-м км дороги на его полосе движения из-за поломки остановился автомобиль «Форд Мондео» с включенной аварийной сигнализацией. Двое мужчин — отец и сын — вышли из машины и находились на правой обочине, при этом осужденный не справился с управлением, выехал на ту же обочину и совершил наезд на них. После чего скрылся с места ДТП.

В результате аварии 19 -летний мужчина получил травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, а его отец скончался на месте происшествия. Виновного приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.