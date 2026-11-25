«Европа доказывает свою дикость в последние годы. Никто не ожидал, что если наши ребята будут возвращаться, то с такими хорошими результатами. Где-то даже триумфально. Понятно, что их это раздражает. Поэтому они своими санкциями прикрывают свою слабость и неуверенность», — сказала Роднина.