«Прикрывают свою слабость и неуверенность»: Роднина высказалась о санкциях ЕС в отношении российских спортсменов
Ирина Роднина: «Европа доказывает свою дикость в последние годы»
Фото: [соцсети Ирины Родниной]
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала «Спорт-Экспрессу» решение норвежских властей отказать в визах российским конькобежцам для участия в этапе Кубка мира.
«Европа доказывает свою дикость в последние годы. Никто не ожидал, что если наши ребята будут возвращаться, то с такими хорошими результатами. Где-то даже триумфально. Понятно, что их это раздражает. Поэтому они своими санкциями прикрывают свою слабость и неуверенность», — сказала Роднина.
Норвегия, Швеция и Финляндия ввели ограничения на въезд российских спортсменов, даже тех, кто выступает в нейтральном статусе. Еврокомиссия предложила включить в 22-й пакет санкции против российских спортсменов.
Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что ЕС изобретает нечто противоположное олимпийским принципам.