В сентябре 2015 года открылась новая станция метро — «Котельники». Для егорьевцев это событие стало знаковым. Вслед за продлением фиолетовой ветки привычный автобусный маршрут под номером 325 до станции Выхино был изменен. Теперь от Егорьевска автобус стал ходить до Котельников, и вместо двух с половиной часов к конечной станции метро егорьевцы прибывали за 1 час 50 минут.

Маршрут полюбился жителям округа. Они оценили сокращенное время поездки, отсутствие пробок в пути, удобство и регулярность рейсов. А с запуском МЦД-3 к привычному уже 325-му маршруту добавился еще один — до станции Раменское. Так жители могли выбирать, каким путем им сегодня добраться до Москвы.



Слухи о том, что маршрут до станции Котельники скоро отменят, появились неожиданно и бездоказательно. Егорьевцы встревожились и стали узнавать информацию в проверенных и надежных источниках — в том числе в администрации муниципального округа. В ходе отлаженной работы с обращениями обеспокоенных жителей в администрации провели ряд совещаний с участием представителей Министерства территориальной политики, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, егорьевской производственной базы «Мострансавто». Было учтено и мнение жителей о востребованности маршрута. Подтвердилось главное — слухи об изменении, упразднении или неэффективности маршрута до станции Котельники не являются правдивыми. Поэтому егорьевцы смогут и дальше планировать свои поездки в Москву на автобусе №325.



В администрации округа регулярно проводятся профильные часы. Один из них — час дорог, где профильные службы под руководством главы округа обсуждают насущные вопросы. Информация о якобы отмене одного из главных автобусных маршрутов, связывающих Егорьевск и Москву, станет одним из вопросов в повестке ближайшего заседания.