Технологический сбой произошел вчера, 24 ноября. В результате в нескольких домах по улицам Грабина, Комитетская, Комсомольская, Садовая была временно ограничена подача холодной воды и электричества.

На место оперативно прибыли аварийно-ремонтные бригады АО «Водоканал-Королев» и АО «Мособлэнерго». В течение нескольких часов специалисты провели ремонтные работы и полностью устранили неполадки. Подача ресурсов потребителям восстановлена.



Администрация городского округа Королев благодарит жителей за терпение и понимание, а сотрудников ресурсоснабжающих организаций за слаженную и своевременную работу.



Напоминаем: по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства заявку можно оформить в Единой диспетчерской службе по телефону 8-499-929-99-99.