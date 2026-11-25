В Наро-Фоминском перинатальном центре женщина стала мамой в восьмой раз, она родила мальчика весом 4850 г, учитывая акушерский анамнез женщины и крупный вес плода, медицинскую помощь ей оказывала расширенная бригада акушеров-гинекологов и неонатологов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Каждые последующие роды у многодетных мам требуют особого внимания со стороны медицинских специалистов, поскольку возрастает риск развития осложнений. В нашем перинатальном центре созданы все условия для оказания медицинской помощи пациенткам группы высокого риска. В данном случае благодаря слаженной работе команды специалистов роды прошли благополучно, мама и малыш чувствуют себя хорошо», — рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Многодетная мать поблагодарила медицинский персонал за профессионализм и заботу. На данный момент она и новорожденный уже выписаны домой. Узнать подробнее о системе родовспоможения Московской области можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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