Чрезмерная самовлюбленность, импульсивность, безответственность и недостаток сочувствия могут мешать человеку найти свою вторую половинку, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Никосии, опубликованное в Journal of Personality. Ученые выяснили, на какие особенности характера стоит обратить внимание тем, кто хочет построить романтические отношения.

Специалисты проанализировали данные масштабного многолетнего исследования, проведенного в Германии. Его участники регулярно проходили личностные тесты и рассказывали о своей личной жизни.

Выяснилось, что без партнера чаще оставались люди, склонные к замкнутости, безответственности, недоброжелательности, чрезмерной самовлюбленности, импульсивности и недостатку сочувствия к окружающим.

По мнению ученых, некоторые из этих качеств могут мешать не только знакомиться с потенциальными партнерами, но и поддерживать уже существующие отношения.

Неожиданно с отсутствием пары также оказались связаны любознательность, творческие наклонности и стремление к новым впечатлениям, особенно среди женщин. Исследователи предполагают, что постоянная тяга к новизне может снижать заинтересованность в длительных отношениях.

Напротив, общительные, ответственные и доброжелательные люди чаще состояли в отношениях.

Таким образом, тем, кто хочет найти партнера, стоит уделять больше внимания собственному поведению, развивать навыки общения и учиться учитывать чувства окружающих. Однако ученые подчеркивают, что особенности характера не предопределяют личную жизнь человека, а отсутствие пары не обязательно означает несчастье.