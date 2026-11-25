57-летний телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал замечания в адрес своей улыбки и опроверг слухи о проблемах с зубами, передает Super.

На премьере фильма «Сталин» журналисты поинтересовались у него состоянием здоровья. В ответ шоумен заявил: «Мне нечего лечить».

Дибров объяснил, что не нуждается в лечении у стоматолога и обращается к специалистам исключительно ради профессиональной ультразвуковой чистки. Разговоры о каких-либо проблемах с зубами телеведущий назвал выдумками.

На премьеру сериала артист пришел в монохромном наряде, который дополнил необычным аксессуаром — подвеской в форме небольшого пакетика на цепочке.

Журналисты поинтересовались, что находится внутри украшения. Дибров с присущим ему юмором предположил, что это слабительное, и назвал содержимое «каким-то порошочком».

Его спутница, 44-летняя нутрициолог Екатерина Гусева, поспешила уточнить, что в действительности подвеска связана с коллагеном.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров в присутствии новой избранницы жестко высказался о бывшей жене.