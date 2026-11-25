31-летняя звезда сериала «Жизнь по вызову» Лиза Моряк оказалась в центре публичного конфликта с 43-летней телеведущей Викторией Лопыревой после шутки о ее общении с режиссером Сариком Андреасяном, передает Woman.ru.

Поводом стало юмористическое видео, которое Моряк сняла на премии VOICE Man Awards. Ролик не понравился Лопыревой, и она дала понять, что считает подобные высказывания неуместными.

Фото: [ скриншот видео ]

В видео Лиза обратила внимание на то, что Лопырева сидела за одним столом с ее мужем. Моряк изобразила ситуацию так, будто модель пытается привлечь внимание режиссера, и сопроводила сцену ироничным комментарием о привороте.

«Знаете, это называется приворот, когда муж не может повернуть голову ни налево, ни направо. Поэтому в следующий раз, когда садитесь перед моим мужем, — лучше садитесь напротив», — отметила артистка.

Лопырева отреагировала на публикацию в социальных сетях. Она разместила фрагмент переписки с Моряк и пожаловалась на негативные комментарии, которые получила после выхода ролика.

«Я не слышу, что ты там говоришь. Но, судя по всему, шутка не очень удалась», — ответила Виктория актрисе.

Комментируя инцидент, Виктория добавила, что для юмора необходим интеллект, ведь без него попытки пошутить выглядят жалко.

Напомним, Моряк и Андреасян познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные». 42-летний режиссер рассказывал, что влюбился в будущую супругу практически сразу, хотя на тот момент был женат.

В ноябре 2022 года пара сыграла свадьбу. У супругов трое детей: дочери и сын, который родился в сентябре.

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