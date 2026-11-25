В Домодедовской больнице врачи боролись за здоровье 20‑летнего пациента: молодой человек по трагической случайности принял стеклоомывающую жидкость за квас. Сергей сам рассказал медикам, что не заметил разницы — и сделал несколько глотков, сообщил REGIONS.

Несмотря на небольшой объем выпитого, рисковать не стали: пациента экстренно госпитализировали. Обследование показало, что критических нарушений в работе органов пока нет. Сейчас молодому человеку проводят дезинтоксикационную терапию и ряд поддерживающих процедур — врачи делают все, чтобы вывести токсины и не допустить осложнений.

Опасность таких жидкостей — в метаноле и других токсичных компонентах. Медики подчеркивают: для тяжелых последствий порой хватает буквально нескольких миллилитров. Метанол способен стремительно поражать зрение и нервную систему, вызывать необратимые повреждения внутренних органов и приводить к смерти.

«Перепутал случайно квас с незамерзайкой. Сначала почувствовал жжение во рту, запил водой и подумал, что ничего страшного. Но товарищ посоветовал съездить в больницу. Здесь меня положили сразу в реанимацию и сделали промывание желудка, поставили капельницу», — рассказал Сергей в соцсетях.

Врачи категорически предостерегают от любых «народных» действий при подозрении на отравление. Вызывать рвоту, промывать желудок или принимать какие‑либо средства без назначения — опасно: это может резко ухудшить состояние. Единственный безопасный вариант — немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Домодедовской больнице успешно прооперировали пенсионера с полной закупоркой артерии в ноге.