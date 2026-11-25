43-летняя телеведущая и бывшая участница шоу «Холостяк» Милана Тюльпанова рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с экс-игроком «Зенита» Александром Кержаковым.

Пара рассталась в 2018 году, а официально брак был расторгнут в 2019-м. В интервью KP.RU Тюльпанова отметила, что бывший муж выплачивает алименты, однако лично с ней не общается.

У экс-супругов есть общий сын, которому сейчас девять лет. Мальчик изредка видится с отцом, но такие встречи, как отметила Милана, происходят нечасто.

«Я бы не сказала, что эти встречи частые. И это как раз по причине того, что ребенок был не целью дать ему изначально лучшую жизнь, а это были какие-то опосредованные цели», — сообщила Милана.

Она также рассказала, что после расставания смогла построить новые отношения: в августе 2026 года она вышла замуж во второй раз. Ее избранник работает в сфере юриспруденции. По словам Миланы, новый супруг нашел общий язык с сыном.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Кержаков раскритиковал испанских тренеров в РПЛ.