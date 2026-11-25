«Отец почти не видится с сыном»: звезда «Холостяка» Тюльпанова рассказала о жизни после развода с Кержаковым
KP.RU: Тюльпанова рассказала о редких встречах сына с Александром Кержаковым
Фото: [соцсети]
43-летняя телеведущая и бывшая участница шоу «Холостяк» Милана Тюльпанова рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с экс-игроком «Зенита» Александром Кержаковым.
Пара рассталась в 2018 году, а официально брак был расторгнут в 2019-м. В интервью KP.RU Тюльпанова отметила, что бывший муж выплачивает алименты, однако лично с ней не общается.
У экс-супругов есть общий сын, которому сейчас девять лет. Мальчик изредка видится с отцом, но такие встречи, как отметила Милана, происходят нечасто.
«Я бы не сказала, что эти встречи частые. И это как раз по причине того, что ребенок был не целью дать ему изначально лучшую жизнь, а это были какие-то опосредованные цели», — сообщила Милана.
Она также рассказала, что после расставания смогла построить новые отношения: в августе 2026 года она вышла замуж во второй раз. Ее избранник работает в сфере юриспруденции. По словам Миланы, новый супруг нашел общий язык с сыном.
Ранее экс-футболист сборной России Александр Кержаков раскритиковал испанских тренеров в РПЛ.