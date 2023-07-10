Минэкологии Подмосковья пресекло нарушения в обращении с отходами в Химках и Одинцове

Инспекторы эконадзора областного Минэкологии пресекли несколько нарушений природоохранного законодательства в Подмосковье за неделю, наиболее серьезные произошли в городских округах Химки и Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Совместно с сотрудниками УМВД по округу Химки наши инспекторы остановили деятельность по незаконной добыче песка и размещению отходов. Задержано восемь единиц техники. Есть сведения, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Наши сотрудники отобрали пробы отходов для расчета ущерба», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Второе нарушение пресечено в поселке Часцы, расположенном в Одинцовском округе. Там несколько человек были уличены за размещением и сжиганием отходов. Полицейские задержали две единицы техники. По словам министра, всего за неделю установили 60 нарушений при перевозке строительных отходов и грунтов, сумма штрафов превысила два миллиона рублей.