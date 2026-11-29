За умерших людей, которые при жизни не приняли крещение, можно и нужно молиться, однако делать это следует в келейном (домашнем) порядке, а также обязательно поминать их на кладбище. Об этом заявил глава Калужской митрополии, митрополит Калужский и Боровский Климент , передает «МК в Калуге» .

Вместе с тем в православных храмах за некрещеных усопших богослужебные поминовения не проводятся: их имена не произносят на заупокойных ектеньях, по ним не служат панихиды и литии, а также не вынимают частицы на проскомидии.

Причина церковного ограничения на храмовое поминовение

Митрополит Климент подчеркнул, что подобная практика не связана с каким-либо негативным отношением Церкви к некрещеным людям.

Архиерей пояснил, что основание для соединения человека со Христом закладывается в Таинстве Крещения, без прохождения которого Церковь не вправе совершать над ним священнодействия, сравнив эту норму с тем, как человек без гражданства или юридических оснований не может получать помощь от государственных учреждений.