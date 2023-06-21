С начала лета лесничие провели почти шестьдесят занятий для подмосковных школьников

С начал года уже более тысячи двухсот эко-занятий провели для школьников в Подмосковье, передает пресс-служба Комлесхоза региона.

Отмечается, что занятия представляют из себя как теорию в классах, так и практические уроки непосредственно на природе. С начала лета проведено почти 60 занятий, в планах до конца каникул — организовать еще более 140 уроков.

При этом лесничества региона вместе с воспитанниками принимают участие в проекте Министерства образования «Умные каникулы». Уже проведено шесть уроков и еще более двадцати уроков стоят в планах до конца летних каникул.