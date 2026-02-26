Шины из вторсырья начали использовать на российских троллейбусах

Российские компании приступили к оборудованию муниципального транспорта покрышками, изготовленными из переработанных материалов. Первые двадцать таких шин в ближайшее время поступят на испытания в петербургское предприятие «Горэлектротранс». Их намерены смонтировать на троллейбусы для проведения проверки ресурса в условиях реальной городской среды.

Данную продукцию выпускает фирма «ГУМИЛАБ», базирующаяся во Всеволожске Ленинградской области. За трехлетний период с 2023 по 2025 год это производство, утилизируя отходы резинотехнической продукции, произвело восемь тысяч штук протекторных лент для грузовиков и восстановило около 1,2 тысячи автопокрышек, используя метод горячей вулканизации. Потенциальный пробег таких восстановленных шин способен достигать 200 тысяч километров.

Как сообщили в пресс-службе РЭО, работа этого завода служит яркой иллюстрацией принципов замкнутой экономики, в рамках которой бывшие в употреблении шины получают многократное продление срока службы. При этом их стоимость в два-три раза меньше, чем у новых изделий, а все необходимые потребительские характеристики остаются на прежнем уровне.

Технологический процесс вулканизации, при котором на резиновую смесь, содержащую серу или другие компоненты, оказывают воздействие высокие температура и давление, наделяет материал особыми качествами. Готовые шины приобретают увеличенную прочность на разрыв, гибкость, стойкость к сезонным перепадам температур, а также к влиянию масел и разнообразных химических веществ. Качество данной продукции было проверено и удостоверено заключениями и протоколами тестов, выполненных экспертами Научно-исследовательского института синтетического каучука имени С. В. Лебедева.