Мать Артема Чекалина заявила, что ее сына незаконно осудили

Трагедия семьи Чекалиных, похоже, не заканчивается приговором суда. Напомним, что Гагаринский суд Москвы накануне признал блогера Артема Чекалина виновным в незаконном переводе денежных средств за границу и приговорил его к 7 годам колонии общего режима, а также к штрафу, превышающему 196 млн рублей. Но мать осужденного с таким решением не согласна. Она считает своего сына незаконно осужденным, сообщает Super.ru.

В комментарии изданию женщина попросила не беспокоить ее, а также проявить милосердие и сочувствие.

«Я человек закрытый, и прошу проявить милосердие и сочувствие к родителям незаконно осужденного человека», — сказала мать Чекалина.

Трудно представить, что сейчас происходит в душе матери, которая верит в невиновность своего ребенка. Тем временем семья не оставляет попыток наладить контакт с Артемом.

Анна Чекалина, жена брата блогера, сообщила, что адвокаты и родственники пытаются попасть к нему в СИЗО. Она также опубликовала семейный снимок, на котором Артем запечатлен с детьми от бывшей супруги, блогера Лерчек (Валерии Чекалиной).

Ранее юрист Юрий Капштык в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, какая судьба ждет детей Лерчек и Артема Чекалина.