Адвокат рассказал о продвижении дела рэпера-иноагента Oxxxymiron

Тишина — это не всегда золото, и иногда она пугает. Или, как в случае с рэпером Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров), интригует. Музыкант, который когда-то собирал стадионы и сотрясал интернет каждым своим треком, уже больше года не появляется в соцсетях и не комментирует ровным счетом ничего: ни слухи о проблемах со здоровьем, ни скандальные обвинения.

Обвинения, кстати, серьезные. В 2025 году рэпера обвинили в изнасиловании, которое, по версии заявительницы, произошло много лет назад. На тот момент потерпевшей было 16 лет. Она обратилась в суд. Но с тех пор, как пишет Super.ru, кажется, история застряла в бюрократических лабиринтах.

Адвокат Константин Ерохин, представляющий интересы заявительницы, сообщил: дело не продвигается. Заявление передали в суд Уфы — города, где проводился концерт, о котором упоминала потерпевшая. Однако с декабря 2025 года команда адвоката не получила ни одного официального ответа от правоохранительных органов. Тишина.

Сам Oxxxymiron* отказывается от частных мероприятий в 99% случаев. Причины его редких согласий остаются загадкой. Где он сейчас, чем занят и собирается ли как-то реагировать на обвинения — неизвестно.

Его адвокаты, если они есть, тоже молчат. Возможно, Мирон Федоров* взял паузу, чтобы переждать шум. Возможно, у него действительно проблемы со здоровьем. А возможно, он просто устал.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.