Духовный кастинг: священник предостерег от главной ошибки при крещении детей

Выбор крестных родителей для ребенка часто превращается в поиск «полезных» связей или дань многолетней дружбе, однако с точки зрения церкви такой подход является опасным заблуждением. Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма в селе Лямцино и духовник Православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского, разъяснил для REGIONS , почему статус крестного — это не почетная роль для фотосессии, а тяжелая духовная ответственность, которую невозможно аннулировать.

Многие родители приглашают на роль восприемников друзей детства только потому, что те «хорошие люди» или щедры на подарки. В результате после таинства такие крестные нередко исчезают, ограничиваясь дежурными поздравлениями в мессенджерах. Между тем, задача крестного — стать проводником между ребенком и Богом. Именно он обязан привести подопечного к первому причастию сразу после крещения, а позже подготовить семилетнего человека к первой исповеди. Отец Александр подчеркивает: важно не запугивать ребенка «строгим батюшкой», а мягко объяснить, что священник хочет поздравить его с этапом взросления.

Существуют жесткие церковные каноны относительно того, кто может и кто не имеет права занимать это место. В список «неприкасаемых» входят люди с душевными заболеваниями, несовершеннолетние, а также те, кто страдает зависимостями или состоит в гражданском браке, который церковь называет блудным сожительством. Не могут стать крестными и биологические родители ребенка, а также муж с женой для одного и того же младенца. При этом бабушки и дедушки — отличные кандидаты, если они ведут воцерковленный образ жизни.

Крестный должен быть «добрым наставником», которому ребенок сможет доверить тайны, не предназначенные для родительских ушей. Расстояние также имеет значение: если наставник живет в другом городе и видит крестника раз в три года, выполнять свои обязанности он не сможет. Перед таинством стоит прямо спросить кандидата, готов ли он молиться за ребенка и водить его в храм. Если человек проявляет скепсис к вере, лучше продолжить поиски.

Ответственность крестного не материальна: он не обязан оплачивать репетиторов или покупать дорогие игрушки. Однако его духовный долг огромен. Если ребенок вырастет неверующим, крестный разделит эту вину перед Богом. Смена восприемников в православии не предусмотрена — таинство совершается единожды. Даже если человек «испортился» или перестал общаться с семьей, он формально остается крестным. В таких случаях функции наставника может взять на себя другой духовный человек (священник или монах), но переписывать свидетельство о крещении нельзя.

Отказ от обязанностей считается серьезным грехом.

«Бывает, люди приходят и говорят: „Батюшка, а можно я откажусь от крестника? Он меня не слушается“. Нет, нельзя. Ты дал слово Богу. Ты отвечаешь за эту душу. Если крестник вырос неверующим — молись за него. Постись. Ходи в храм за него. Но не бросай. Бог видит твои труды. И если ты до конца будешь молиться, Господь может спасти даже самого потерянного человека», — говорит батюшка.

Если крестник сбился с пути, наставнику полагается не отворачиваться, а усиленно молиться и поститься за него. Родителям же стоит помнить, что крестные — лишь помощники, а основной груз воспитания в любом случае остается на маме и папе. Главное — воспринимать этот союз как духовное родство, а не как формальный обряд.

