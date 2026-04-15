Вода сверху не страшна: инженер назвал потолок, который выдержит натиск соседей

Затопление от соседей сверху — кошмар любого квартировладельца. Но, как выяснилось, правильный выбор потолочной конструкции может спасти полы, стены и мебель от неминуемой гибели. Инженер-строитель, специалист по внутренней отделке Сергей Мельников в беседе с REGIONS расставил все точки над i.

Безусловный лидер по выживаемости при потопе — натяжной потолок из ПВХ. Качественное полотно способно удержать внушительный объем воды, превращаясь в огромный провисший мешок. При этом стены и мебель остаются почти сухими. После устранения протечки воду сливают через отверстие под светильник, полотно прогревают и возвращают в исходное состояние.

«Если залив был разовый, вода чистая, потолок часто удается сохранить. Но при длительном воздействии или сильном растяжении дешевле и безопаснее заменить полотно», — уточнил специалист.

Инженер подчеркнул: слив воды — это полдела. Базовое перекрытие и проводку необходимо просушить и обработать от плесени. Иначе последствия аукнутся через месяцы.

С оштукатуренными и окрашенными потолками ситуация обратная. Они пасуют перед влагой моментально. Появляются трещины, отслоения, вздутие краски и невыводимые желтые пятна. Часто дело заканчивается не локальной подкраской угла, а полным снятием слоя и выравниванием заново. И хуже всего то, что проблемы могут проявиться не сразу, а спустя несколько недель после, казалось бы, высохшего потолка.

Абсолютно бесполезны при потопе реечные и кассетные системы. Через щели между элементами вода беспрепятственно уходит вниз — на пол и мебель. Сами металлические рейки страдают меньше, но коррозия и некрасивые пятна — обычное дело. Многие элементы после такого ЧП приходится менять.

Мельников резюмировал: если говорить именно о локальной защите от потопа сверху, натяжной потолок сегодня — самый эффективный вариант. Но он не делает квартиру неуязвимой. Нужна комплексная защита: гидроизоляция у соседей сверху, доступ к коммуникациям и грамотная электрика. Задача потолка — выиграть драгоценное время и минимизировать ущерб, а не творить чудеса.

