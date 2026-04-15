89-летняя пенсионерка спустилась с 27 этажа по фасаду небоскреба

89-летняя жительница Пекина случайно заперлась в своей спальне на 27 этаже. Мобильный телефон остался в гостиной, звать на помощь было бесполезно. Ждать, пока кто-то хватится, старушка не стала. Об этом сообщает South China Morning Post.

Первыми необычное зрелище заметили уборщица и охранник. На уровне 26 этажа женщина уже висела на фасаде, цепляясь за выступы. Полицейские, прибывшие на место, крикнули ей, чтобы она остановилась. Но пенсионерка, видимо, решила, что помощь не нужна, и продолжила путь вниз. Добралась до 21 этажа — и застряла. К счастью, пожарные прибыли вовремя.

Спасатели закрепили на отважной старушке страховочный трос, дали ей куртку и воды, а затем перебросили мост из носилок между площадкой кондиционера и окном квартиры. Женщину удалось эвакуировать. Она отделалась сильным испугом и усталостью — ни одной царапины. Сама пенсионерка позже объяснила, что собиралась добраться до первого этажа. Семья, приехавшая на место, благодарила спасателей.

