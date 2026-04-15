Всего четыре продукта — и жизнь до 100 лет? Ученый назвал «идеальный ужин долгожителей»

Известный американский исследователь, рецептолог и автор книг Дэн Бюттнер назвал один из самых полезных ужинов в мире — и он состоит всего из четырех простых ингредиентов, пишет Daily Mail. По его словам, именно такой рацион характерен для жителей так называемых «голубых зон» — географических регионов, где люди часто доживают до 100 лет.

В основе блюда — черная фасоль, авокадо, батат и рис. «Это один из самых здоровых приемов пищи на планете», — заявил Бюттнер. Он объяснил, что готовит ингредиенты отдельно, а затем смешивает их, иногда добавляя острый соус.

Эксперт подчеркивает, что ключ к долголетию — в простой растительной пище без переработки. «В этом блюде есть все необходимое: белок, клетчатка, полезные жиры и сложные углеводы», — отметил он.

По данным его исследований, подобное питание связано с более низким уровнем хронических заболеваний и воспалений.

Однако Бюттнер добавляет, что важна не только еда. «Социальные связи так же важны для долгой жизни», — подчеркнул он, объяснив, что регулярно общается с людьми за ужином.