«Спите как младенец»: диетолог назвала двух союзников крепкого сна, которые есть в каждом холодильнике

Диетолог Марсела Гарсез назвала двух верных союзников хорошего сна. Это не какие-то экзотические суперфуды, а обычные фрукты и овощи. Об этом сообщает Terra.

По словам врача, если есть их в течение дня, головной мозг лучше усваивает триптофан — аминокислоту, из которой синтезируется мелатонин, главный регулятор сна. Но не все так просто. Гарсез предупреждает: обильный ужин перед сном сведет на нет все усилия. Тяжелая пища вызывает дискомфорт в желудке, и вместо глубокого отдыха вы будете ворочаться до утра. Также важно соблюдать водный баланс. Обезвоживание организма, как и чрезмерное употребление жидкости на ночь, ухудшает качество сна.

Врач советует налегать на растительную пищу в первой половине дня. Фрукты и овощи, богатые углеводами, постепенно подготавливают организм к ночному расслаблению. А вот перед сном лучше воздержаться от еды, оставив желудку время на переваривание. И пить воду умеренно, чтобы не бегать в туалет.

