Дача по цене двух айфонов: риелтор назвала самую дешевую загородную недвижимость в 2026 году

По словам эксперта, весь рынок загородного жилья можно условно разделить на три ценовые категории. В низшем сегменте — от ₽300 тыс до ₽1,5 млн. Это самые скромные варианты без излишеств. Средний сегмент — от 2 до 7 млн рублей. Сюда входят ухоженные дачи с крепкими, но не новыми домами площадью 50–100 кв. м с частичными удобствами. Обычно такие объекты расположены в 50–100 км от крупных городов. В эту цену часто включены баня, гараж и благоустроенный участок.

Премиум-сегмент стартует от 10 млн рублей и может достигать десятков и даже сотен миллионов. Речь идет об элитных домах и коттеджах в престижных направлениях с развитой инфраструктурой, всеми коммуникациями, дизайнерским ремонтом, большим участком от 15 соток и дополнительными постройками — бассейном, гостевым домом и так далее.

Зеленская подчеркнула, что выбор зависит исключительно от бюджета и потребностей. Самые доступные варианты позволяют обзавестись загородным жильем при минимальных вложениях, но без гарантий комфорта. В среднем сегменте уже можно рассчитывать на полноценный отдых и относительную близость к городу. Элитная недвижимость — для тех, кто ценит статус и не готов экономить на удобствах. Эксперт советует перед покупкой внимательно изучать документы и состояние дома, особенно в бюджетной категории, где часто встречаются объекты, требующие вложений.

