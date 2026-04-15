Предсказания нобелевского лауреата Семенова 70-летней давности сбылись

Предсказания первого советского нобелевского лауреата по химии, академика Николая Семенова, сделанные более 70 лет назад, оказались на удивление точными. Об этом пишет почетный профессор МФТИ Владимир Разумов в статье, приуроченной к 130-летию со дня рождения ученого, опубликованной в «Известиях».

Семенов предсказал многократный рост электровооруженности труда в развитых странах — этот показатель увеличился в десять раз. Однако в мировом масштабе, по данным автора, уровень гораздо скромнее: с 0,1 киловатта на жителя Земли в 1961 году он вырос лишь вчетверо. Академик особо отмечал роль термоядерной и солнечной энергетики, которые приближают человечество к заветным «десяти киловаттам на каждого».

Другой пророческий тезис касался синтетических материалов. Семенов считал, что их развитие закроет потребность в дешевой одежде, предметах быта и строительных материалах. Разумов констатирует: мировое производство синтетики достигло 20-кратного увеличения, как и предвидел ученый. Более того, Семенов полагал, что сочетание доступной электроэнергии и синтетических материалов поможет организовать сельхозпроизводство, способное победить голод на планете.

Автор статьи подчеркивает: взгляд академика из прошлого оказался во многом дальновиднее, чем взгляд людей, живущих в том будущем, которое он описывал. Николай Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году за разработку теории цепных реакций. Его научное наследие продолжает вдохновлять исследователей.

Ранее в Мирном спасли мужчину спустя 5,5 часа клинической смерти.