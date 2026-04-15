Тело российского художника Виктора Кротова нашли в его квартире

Из мира искусства пришла печальная весть: в своей квартире обнаружен мертвым известный российский живописец Виктор Кротов. Ему было 80 лет, сообщает The Voice. Его тело нашла сиделка, рядом лежала предсмертная записка. В ней художник просил никого не винить в своей смерти. Сын мастера подтвердил факт трагедии.

По информации близких, незадолго до этого Кротов перенес операцию на сердце. Но он не хотел нагружать родственников своими проблемами, предпочитал справляться сам. Иногда к нему приходила женщина, помогавшая по хозяйству. В роковой день он вызвал сиделку. Но та, увы, опоздала и нашла его уже мертвым.

Виктор Кротов родился в 1945 году в Подмосковье. Он окончил Строгановское училище. С 1976 года был членом московского Горкома художников графиков на Малой Грузинской. Именно там сформировался его уникальный стиль.

Кротов создал собственную московскую школу сюрреализма. Сам он называл свою живопись «романтическим сюрреализмом». За свою долгую жизнь мастер написал более 300 полотен. Его работы хранятся не только в Третьяковской галерее, но и в музеях по всему миру.

