Шифер в прошлом: эксперт назвал материал, который сделает дачу тихой и стильной

Выбор кровельного покрытия для загородного дома часто превращается в поиск баланса между эстетикой, долговечностью и бюджетом. Однако даже использование премиальных материалов не гарантирует комфорта, если в процессе работ проигнорированы технические регламенты. Эксперт в сфере загородного строительства Руслан Смирнов в беседе с REGIONS утверждает, что надежная крыша — это прежде всего соблюдение технологий, а уже потом выбор конкретного бренда или типа покрытия.

В разговоре с журналистами специалист проанализировал наиболее востребованные на рынке решения:

Металлочерепица — лидер по популярности благодаря балансу стоимости и надежности. Она проста в установке и мало весит, однако требует усиленной звукоизоляции, иначе стук дождя будет отчетливо слышен в комнатах.

Мягкая кровля — эстетичный и бесшумный вариант, который незаменим для зданий со сложной геометрией крыши. Стоит дороже и требует тщательной подготовки основания.

Профнастил — максимально бюджетный и практичный выбор для простых построек, где вопросы дизайна и тишины отходят на второй план.

Натуральная черепица — долговечная классика для тех, кто готов вложиться в мощную стропильную систему и дорогостоящий материал.

Композитная черепица — современный фаворит эксперта. Она визуально почти не отличима от натуральной, но при этом значительно легче и технологичнее.

Подводя итог, Руслан Смирнов акцентировал внимание на том, что материал — это лишь инструмент в руках мастера.

«Не стоит экономить на подконструкции, утеплении и гидроизоляции — даже самая дорогая кровля не спасет, если нарушена технология. Важно заранее продумать вентиляцию и конструкцию крыши. Правильный проект — это уже половина успеха. А материал — это инструмент, который должен соответствовать задаче», — заключил Смирнов.

По-настоящему долговечную крышу обеспечивает комплексный подход: качественная вентиляция, надежная гидроизоляция и грамотный проект. По мнению эксперта, экономия на скрытых работах под чистовым покрытием неизбежно ведет к проблемам в будущем.

