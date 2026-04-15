Бывший муж Бритни Спирс прокомментировал ее решение лечь в рехаб

Американская певица Бритни Спирс снова оказалась в центре внимания, но на этот раз повод тревожный: 44-летняя певица проходит 30-дневный курс лечения в реабилитационном центре. Причиной стал арест за вождение в нетрезвом виде.

Однако, по данным информированных источников, решение о лечении Бритни приняла не сразу. Ее уговорили сыновья — Шон и Джейден, сообщает The Voice.

Мальчики, которым сейчас уже 19 и 18 лет, повзрослели и стали намного настойчивее в вопросах здоровья матери. Они не хотели смотреть, как их звездная мама разрушает себя. И их голос был услышан.

Бывший муж певицы, Кевин Федерлайн, тоже прокомментировал ситуацию. Он выразил надежду, что Бритни наконец избавится от зависимостей. И подчеркнул: он рад, что она сама приняла решение лечиться.

Состояние певицы в последние годы, увы, оставляло желать лучшего. Бритни страдает от зависимости от алкоголя. Кроме того, она принимает препараты для синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Сочетание этих факторов, вкупе с огромным стрессом после многолетней опеки отца, привело к срыву.

Напомним, что после развода Федерлайн получил опеку над сыновьями. Однако, когда мальчики достигли совершеннолетия, они возобновили общение с матерью. И теперь именно они стали ее главной опорой.

