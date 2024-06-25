Аграрии Рязанской области собрали более 120 тонн земляники с начала сезона в этом году

Аграриями Рязанской области собрано собрали свыше 120 тонн земляники, что ниже объема, собранного в прошлом году из-за майских заморозков. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Уточняется, что на данный момент три садоводческих хозяйства региона завершают ключевой этап сбора садовой земляники.

Отмечается, что урожай местной земляники поступает с поля сразу в собственные торговые точки предприятий, на рынки и ярмарки в областном центре.

Добавляется, что в первой декаде следующего месяца садоводческими предприятиями Рязанской области решено приступить к сбору смородины, позже — к сбору малины.

Напомним, в прошлом году сельхозпредприятия региона собрали почти 200 тонн земляники, а в осенний сезон обновили ягодники и заложили новые на общей площади 44 га.