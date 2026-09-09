Главный враг сна: врач назвал привычку, которая разрушает отдых

Если вы ложитесь в 23:00 в будни и в 2:00 в выходные — готовьтесь к хронической усталости. Врач Хавьер Альбарес назвал одну привычку, которая разрушает сон сильнее, чем кофе и гаджеты вместе взятые. Об этом сообщает Men's Health.

Специалист в разговоре с Men's Health объяснил, что главный враг ночного отдыха — это не стресс и не синий свет, как принято считать. Самый разрушительный фактор — нерегулярный график. Мозг работает лучше всего, когда получает стабильные сигналы, а постоянные скачки времени отхода ко сну и пробуждения сбивают циркадные ритмы. Это особенно заметно в выходные и во время поездок, когда человек перестает соблюдать привычное расписание.

Последствия такого режима, по словам Альбареса, не ограничиваются бессонницей. Со временем это приводит к хронической усталости, падению концентрации и даже росту травматизма — потому что организм не успевает восстанавливаться и работает на износ.

Конечно, есть и другие факторы, которые мешают спать: стресс, обильная еда перед сном, алкоголь, синий свет от экранов. Но все они усугубляют ситуацию, если человек уже нарушил главный принцип — стабильность.

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