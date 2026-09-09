«Это просто вкус»: Гастроэнтеролог развенчала миф о пользе воды с лимоном

По словам специалиста, этот напиток не способствует выведению токсинов из организма и не ускоряет обменные процессы. Единственная польза от лимонной воды, как отметила медик, заключается в улучшении вкуса, что может помочь тем, кто с трудом пьет обычную воду.

При этом Кашух предостерегла от употребления такого напитка при ряде заболеваний. Кислота, содержащаяся в лимоне, представляет опасность для людей с рефлюксом, язвой желудка и повышенной чувствительностью зубной эмали. Врач подчеркнула, что эти противопоказания необходимо учитывать в первую очередь.

Гастроэнтеролог также напомнила о значении водного баланса для организма. Даже незначительное обезвоживание, по ее словам, ослабляет иммунную систему и снижает концентрацию внимания. Специалист рекомендовала ориентироваться не на модные тенденции, а на естественные сигналы организма — чувство жажды и цвет мочи, который в норме должен быть светло-желтым.

«Здоровье зависит от количества выпитой воды, а не от добавок в ней», — заключила врач.

Ранее гастроэнтеролог Каландия посоветовал осенние напитки для иммунитета.