Бывший американский разведчик Скотт Риттер выступил с неожиданным заявлением: по его словам, российская армия способна нейтрализовать любую технологию, которую Запад поставляет Киеву, и пример со Starlink это только подтверждает. Об этом сообщает Lenta.ru.

Экс-офицер разведки США в своем комментарии отметил, что российские военные уже продемонстрировали способность находить контрмеры даже самым передовым технологиям. Он привел конкретный пример: система спутниковой связи Starlink, которая активно используется ВСУ, перестает работать на поле боя. По его словам, россияне нашли способ глушить сигнал или иным образом нарушать работу этих терминалов, делая их бесполезными.

Риттер подчеркнул, что это не единичный случай, а системная особенность российской армии — она умеет адаптироваться и быстро закрывать любые технологические бреши, которые пытается использовать противник. Украинские же военные, по его мнению, остаются лишь получателями западных вооружений и технологий, но не способны самостоятельно создавать эффективные решения. В итоге они гибнут, пытаясь применить то, что им дают, не имея при этом стратегического превосходства.

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