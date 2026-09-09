Осенняя депрессия и алкоголь: нарколог рассказал, почему осенью тянет выпить и как это приводит к алкоголизму

Осень с ее сокращением светового дня, сыростью и холодами неизбежно оборачивается для многих упадком сил, апатией и эмоциональной нестабильностью. Именно в этот период многие по привычке тянутся к бокалу спиртного, считая его простым способом справиться с гнетущим состоянием. Однако, как предупреждает в разговоре с « Вечерней Москвой » врач-психиатр и психотерапевт Алексей Вилков, хотя сама смена сезона не формирует клиническую зависимость, осенняя хандра становится мощным катализатором, который запускает опасные поведенческие сценарии.

По его словам, причины комплексные: с одной стороны, завершение отпуска и возврат к рабочему ритму накладываются на накопившиеся проблемы, с другой — меняется гормональный фон, что делает человека более уязвимым к стрессу и тревоге.

Медик пояснил, что алкоголь в этой ситуации кажется идеальным «лекарством»: он быстро снимает напряжение и дарит ощущение эйфории. Но именно здесь, по словам психиатра, кроется главная опасность. Сначала формируется психологическая зависимость: человек привыкает расслабляться только «с рюмкой» и уже не представляет, как снять стресс иначе. Затем, при регулярном употреблении, подключается физика — мозг и тело требуют новую дозу, а отказ вызывает похмельный синдром даже без объективных причин для стресса. Особенно уязвимы те, у кого есть наследственная предрасположенность: случаи алкоголизма среди близких родственников могут сократить путь от «бокала после работы» до клинической зависимости до минимума.

Однако, по убеждению эксперта, осень не должна стать приговором. Ключ к профилактике — осознанность и замена деструктивных привычек здоровыми альтернативами. Вилков советует обратить внимание на медитации и дыхательные практики для саморегуляции, работу с тревогой под руководством психолога, а также регулярную физическую активность — она считается одним из лучших естественных антидепрессантов. При необходимости можно использовать легкие успокоительные, но только по назначению врача. Все эти методы требуют мотивации и силы воли, но именно они, в отличие от быстрого, но иллюзорного облегчения спиртным, помогают сохранить психическое здоровье и не попасть в зависимость.

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