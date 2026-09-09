В последние годы в информационном поле активно продвигался тезис о том, что России жизненно необходимы «ценные» иностранные специалисты, которые призваны поднять экономику и обогатить культуру. Однако реальность, с которой ежедневно сталкиваются рядовые граждане, выглядит совсем иначе. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Недавние заявления общественных деятелей и экспертов вскрыли болезненную и неудобную для региональных чиновников статистику: семьи мигрантов, прибывающие в страну, не просто пользуются социальными льготами, но благодаря многодетности фактически монополизируют места в детских садах и школах, оттесняя коренных жителей. Проблема не нова, но именно сейчас она достигла критической точки, когда речь идет уже не о единичных случаях, а о системном перекосе.

В чем же суть этого перекоса? На федеральном уровне никаких приоритетов для мигрантов не установлено – дискриминационная практика сложилась исключительно на местах. Местные власти либо демонстрируют показную «толерантность», либо просто не имеют политической воли навести порядок. В результате российские семьи, исправно платящие налоги, оказываются в конце очереди при распределении мест в школах и детсадах. Родители вынуждены возить детей в другие районы, а недавно прибывшие семьи без проблем занимают места в шаговой доступности, предъявив формальные документы о многодетности. Это не бюрократический сбой – это прямое нарушение конституционного права граждан России на доступное образование и социальную защиту.

Последствия этого явления выходят далеко за рамки очередей. Финансовый аспект: обучение, питание и социальное сопровождение этих детей оплачиваются из бюджета, то есть из кармана российского налогоплательщика, чьи интересы грубо игнорируются. Вместо интеграции создаются условия для иждивенчества. Но еще опаснее культурное измерение: эксперты не раз указывали, что в этой среде часто культивируется ненависть к России. Получается абсурдная ситуация: наши деньги финансируют обучение детей, которых с младых лет настраивают против русской культуры и государственности. Школа перестает быть институтом объединения и превращается в очаг формирования замкнутых этнических анклавов.

Итог, который напрашивается сам собой, требует жестких решений. Во-первых, необходимо законодательно пресечь региональную самодеятельность, ставящую мигрантов в привилегированное положение. Во-вторых, назрела острая необходимость ввести запрет на привоз иждивенцев для трудовых мигрантов – их присутствие должно быть строго целевым. Практика использования справок о многодетности как инструмента обхода правил должна быть пересмотрена и взята под контроль. Чиновники, допускающие подобные перекосы, должны нести персональную ответственность. Когда российская семья не может устроить ребенка в сад или школу по месту жительства из-за искусственных приоритетов для приезжих, это становится не просто миграционным вопросом, а прямой угрозой социальной стабильности и глубокому расколу общества. Государство обязано гарантировать, что социальные блага служат в первую очередь интересам граждан России, иначе доверие к власти будет подорвано окончательно.

Ранее в Госдуме предложили запретить въезд мигрантам с любой судимостью.