Нападение на людей: нехватка корма делает медведей агрессивными

Зимой медведи впадают в спячку, и чтобы благополучно пережить долгие месяцы холода, им необходим внушительный запас подкожного жира. Этот энергетический резерв – единственный источник питания во время сна, и накопить его нужно успеть за теплый сезон. Как объяснил в эфире радио Sputnik журналист-натуралист Александр Хабургаев, вторая половина лета и осень для косолапых – это время усиленного вегетарианства.

По его словам, вопреки расхожему мнению о медведях-хищниках, основу их рациона в этот период составляют совсем не мясные блюда. Они пасутся на травянистых лугах, поедают овес, буковые и кедровые орешки, рябину – словом, ведут себя как коровы или лошади. И именно от урожайности этих растений напрямую зависит, насколько сытым и спокойным будет медвежий сон.

Эксперт добавил, что здесь кроется важный нюанс: если овес не посеяли или он вымерз, а кедровые шишки не уродились, медведь остается голодным. Не получив нужного количества жира, он не может лечь в берлогу – организм просто не позволит. Такой зверь вынужден продолжать поиски еды, а значит, становится агрессивным, раздражительным и отчаянным. Именно голодные медведи, по словам эксперта, чаще всего приходят в деревни, разоряют пасеки, нападают на домашних животных и даже забредают в гостиницы. Конфликт возникает не от злого нрава, а от банального дефицита ресурсов. К этому добавляется и территориальный фактор: каждый медведь охраняет свой участок, оставляя задиры на деревьях и пахучие метки. Однако численность популяции растет, охота ведется неинтенсивно, а люди все активнее осваивают леса – строят дороги, вырубают участки, прокладывают туристические маршруты. Естественная среда обитания сокращается, и это называется антропогенным прессом.

По его мнению, последствия такого давления очевидны: когда территории перекрываются, а еды не хватает, срабатывают механизмы пищевой и территориальной агрессии. Зверь, у которого нет выбора, идет туда, где пахнет человеком – потому что там может быть еда. Учащаются случаи встреч с медведями на свалках, у туристических стоянок, в пригородных поселках. В такой ситуации страдают и люди, и сами животные: медведя, представляющего угрозу, отстреливают, но это лишь симптом, а не лечение. Если не решать проблему на корню – не восстанавливать кормовую базу, не контролировать численность, не зонировать туристические маршруты, – конфликты будут только нарастать.

Итог, который формулирует Хабургаев, звучит как предостережение: ситуация с медведями – это индикатор состояния всей экосистемы. Когда мы нарушаем баланс, забираем у леса его ресурсы или не даем зверю возможности прокормиться, природа отвечает нам агрессией. Чтобы избежать трагедий, нужно не просто отстреливать «проблемных» животных, а системно подходить к вопросу: сеять овес для диких копытных и медведей, регулировать охотничьи квоты, создавать буферные зоны между лесом и жильем, учить людей правильно вести себя в лесу и хранить продукты. Только тогда медведь останется там, где ему и положено – в лесу, в своей берлоге, а не в гостях у человека.

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