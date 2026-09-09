Сигнал или тишина: водителям рассказали, как избежать столкновения с лосем

С конца августа и до середины октября у лосей наступает брачный период – время, когда самцы, движимые инстинктом продолжения рода, теряют всякую осторожность. В эти недели они буквально носятся по лесам от заката до рассвета, призывая самок и забывая о самосохранении. Именно поэтому водители все чаще сталкиваются с этими крупными животными на трассах: лоси выбегают на проезжую часть, создавая смертельную опасность для себя и для людей. Зоолог Павел Глазков в эфире радио Sputnik подробно объяснил, как вести себя при встрече с сохатым на дороге и почему обычный гудок может стать роковой ошибкой.

По его словам, самцы лосей в период гона полностью переключаются на поиск партнерши, и их инстинкт самосохранения заметно притупляется. Они могут выскочить на дорогу внезапно, не обращая внимания на фары и шум машин. Особую опасность представляет анатомия животного: длинные ноги делают его туловище высоко расположенным, и при столкновении с легковушкой корпус лося с огромной силой врезается в лобовое стекло и буквально сминает крышу, часто проникая в салон. Такие аварии почти всегда заканчиваются тяжелыми травмами или гибелью водителя и пассажиров. Глазков категорически запрещает сигналить, увидев бегущего лося – резкий звук может испугать животное, заставить его резко остановиться, изменить траекторию или поскользнуться прямо перед колесами. Вместо этого лучше плавно снизить скорость и либо объехать зверя, либо, если нет другого выхода, увести машину в кювет – это безопаснее, чем лобовое столкновение. Если же удар неизбежен, эксперт советует прижать тело к центральной стойке кузова, чтобы снизить риск травмы от влетающей туши.

Эксперт подчеркнул, что, если вы заметили лося на обочине на расстоянии 20–30 метров, можно попытаться отпугнуть его, включив аварийку и крикнув из окна – звук человеческого голоса часто заставляет зверя уйти в лес. Однако важно помнить: в случае ДТП категорически запрещено покидать место происшествия – это грозит лишением прав. Кроме того, сбитое животное считается незаконно добытым ресурсом, поскольку вся фауна принадлежит государству. Если водитель ехал без превышения и на участке не было знака «Дикие животные», его могут не признать виновным, но в любом случае трогать тушу нельзя – это автоматически превращает случайность в уголовное преступление.

По его мнению, осенняя миграция лосей – серьезный вызов для всех автомобилистов, особенно в регионах, граничащих с лесами. Главное правило – сохранять бдительность на трассах, особенно в сумерках, снижать скорость в местах возможного появления зверей и никогда не использовать звуковой сигнал как средство отпугивания. Если авария неизбежна, важно думать не о машине, а о собственной безопасности, а после столкновения – строго соблюдать юридические процедуры, не пытаясь спасти «добычу». Лучшая защита – предвидение и хладнокровие, ведь даже одно неверное движение может стоить жизни.

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