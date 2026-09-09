В последнее время тема миграционной политики все чаще оказывается в центре общественной дискуссии, и очередное выступление политолога Михаила Бурды, начальника отдела миграционной политики института «Царьград», придало этому обсуждению новую остроту. Эксперт поднял вопрос, который обычно либо замалчивают, либо сводят к сухим экономическим показателям: системное формирование негативного отношения к России среди мигрантов и их детей. Об этом сообщают Argumenti.ru .

В то время как в Европе и США проблемы с миграцией уже вылились в массовые погромы и попытки вторжений, в России, по мнению Бурды, долгое время создавалась иллюзия контроля. Однако повседневная практика, особенно в образовательной среде, показывает, что ситуация гораздо серьезнее, чем принято считать.

В чем же корень этой проблемы? Бурда акцентирует внимание на том, что дети мигрантов, которых лишь недавно начали принудительно обучать русскому языку, уже сформировали устойчивое негативное восприятие русской культуры и государства. Эта установка закладывается с раннего возраста через жесткую религиозную и идеологическую подготовку, которая делает мировоззрение этих детей абсолютно несовместимым со светскими нормами принимающей страны. Речь идет не о бытовых культурных различиях, а о глубоко укорененной культурной ненависти, которую невозможно преодолеть простыми мерами. «Ассимилировать таких людей в добровольном порядке нельзя, – подчеркивает политолог. – Я не видел ни одной такой практики, когда верующие люди добровольно отказываются от своих убеждений». Это заявление разрушает иллюзию о возможности бесконфликтной интеграции.

Каковы практические последствия этого явления? Именно из укорененных с детства установок вырастают конфликты, с которыми ежедневно сталкивается российское общество: сверхранние браки, коррупционные схемы, агрессивные требования к медицинскому персоналу, навязывание чуждых норм в школах и больницах. Бурда отмечает, что идет не просто адаптация к новой среде, а сознательное насаждение собственного образа жизни, что неизбежно приводит к социальной напряженности. Особую тревогу вызывает роль внешних факторов: по оценке эксперта, культурная ненависть к России активно культивируется в мигрантской среде при участии западных спецслужб. Через интернет и закрытые каналы детям внушают, что русские живут неправильно, их ценности ошибочны, а история заслуживает осуждения. Параллельно некоторые диаспоры, почувствовав свою численность, пытаются институализироваться политически и навязывать свои правила игры.

Итог, к которому приходит эксперт, звучит как жесткий призыв к действию. Время для повсеместной толерантности и разговоров о мультикультурализме безвозвратно прошло. Россия стоит перед выбором: либо признать провал политики адаптации и перейти к жестким мерам – персональной ответственности работодателей, немедленной депортации нарушителей, пресечению деятельности диаспор, – либо продолжать наблюдать, как культурная ненависть будет только усиливаться. Интеграция, как показывает опыт, не работает с теми, чьи убеждения несовместимы со светским характером государства. Поэтому единственно возможный путь – это жесткий контроль, временное пребывание и бескомпромиссное наведение порядка там, где проблема проявляется наиболее остро. Россия должна защитить свое культурное пространство и безопасность своих граждан, и начинать эту работу нужно не с пустых слов, а с реальных действий.

Ранее сообщалось, что российские родители не могут устроить детей в сады из-за мигрантов.