Цифровой рубль: правоприменительная практика ФНС определит судьбу новшества

С началом осени 2026 года в России официально заработала третья форма национальной валюты – цифровой рубль, который стал альтернативой привычным наличным и безналичным деньгам. Однако одновременно с запуском платформы выяснилось, что Федеральная налоговая служба получила полномочия по сбору данных об устройствах, через которые граждане проводят операции с новым активом. Это вызвало закономерные вопросы: не станет ли цифровой рубль инструментом тотального контроля, и захочет ли кто-то им пользоваться, если каждое движение будет на виду?

Как пояснил в беседе с Pravda.Ru экономист Игорь Николаев, интерес налоговиков к транзакциям был ожидаем, но именно этот фактор заставит граждан проявлять осторожность. Главным же стимулом для перехода станет отсутствие комиссий, которое обещает стать настоящим прорывом для массового пользователя.

Почему же цифровой рубль может привлечь людей, несмотря на пристальное внимание фискалов? По словам эксперта, комиссии при его использовании действительно не взимаются, и это принципиальное отличие от традиционных банковских переводов, где плата за обслуживание порой съедает заметную часть суммы. Для тех, кто привык к криптоактивам и блокчейн-технологиям, новый инструмент окажется знакомым, но для большинства россиян главным аргументом станет именно экономия на транзакционных издержках. Крупные торговые площадки уже начали менять механизмы расчетов, внедряя государственную систему, а оплата авиабилетов через платформу ЦБ стала доступна с сентября. Кроме того, регулятор предусмотрел удобные способы пополнения кошельков без посещения офисов банков, что делает процесс максимально простым.

Однако у медали есть и обратная сторона: расширение возможностей для контроля со стороны налоговой службы может отпугнуть часть пользователей. Николаев подчеркивает, что именно правоприменительная практика ФНС станет определяющим фактором – если данные будут использоваться жестко и без прозрачных границ, люди либо откажутся от нововведения, либо будут использовать его с большой осторожностью. С другой стороны, для финансового сектора цифровой рубль – это фундаментальная трансформация рынка, которая может снизить доходы кредитных организаций, привыкших зарабатывать на комиссиях. Таким образом, у проекта есть и выгодополучатели (граждане, экономящие на платежах), и пострадавшие (банки, теряющие часть прибыли).

Итог, который формулирует экономист, звучит взвешенно: цифровой рубль будет активно использоваться, но только при условии, что налоговики не переступят невидимую грань доверия. Люди станут внимательно следить за тем, как применяются собранные данные, и именно это определит судьбу новой формы денег – станет она повседневным инструментом или останется нишевым экспериментом. Пока же отсутствие комиссий выглядит настолько привлекательным, что может перевесить даже опасения по поводу прозрачности. Время покажет, какой сценарий победит, но старт платформы уже состоялся, и первые шаги сделаны.

Ранее юрист пояснила, в чем принципиальная разница цифрового рубля и безналичного расчета.