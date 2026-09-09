Грибная охота: психолог сравнил сбор грибов с игровой зависимостью

Тихая охота за грибами для многих россиян – это не просто способ запастись соленьями на зиму, а настоящее приключение, которое затягивает с головой. Стоит найти один боровик, как следом тянутся другие, и вот уже корзина полна, а руки сами тянутся к следующему кусту. Почему же сбор грибов вызывает такой мощный эмоциональный подъем, сравнимый с азартом в казино? Психолог и профессор культурологии Андрей Зберовский в интервью радио Sputnik объяснил, что этот процесс напрямую завязан на древних инстинктах и работе центров удовольствия в мозге.

По его словам, грибы – это растительный белок, и на уровне подсознания наш мозг воспринимает их как ценный пищевой ресурс, почти как рыбу или дичь. Но главное отличие – грибы обычно находятся семьями, то есть одна находка сулит сразу несколько трофеев, что дает мощный выброс дофамина и создает эффект «легкой победы».

Почему же сбор грибов сравнивают именно с игровой зависимостью, а не с рыбалкой или охотой? Зберовский отмечает, что в отличие от долгого сидения с удочкой, где поклевка может не случиться часами, или от охоты, где дичь может быть редка, грибной промысел гораздо более предсказуемо вознаграждаем. Каждый новый найденный гриб – это мгновенная обратная связь, которая закрепляет поведение и заставляет идти дальше. Мозг запоминает: «я нашел – я получил удовольствие», и это побуждает повторять действие снова и снова. Именно этот механизм напоминает лудоманию, но, по мнению эксперта, в хорошем смысле – это приятная и полезная игра для нашего мозга, которая не несет разрушительных последствий, в отличие от настоящей зависимости.

Эксперт отметил, что, с одной стороны, сбор грибов – это отличный способ снять стресс, провести время на свежем воздухе и получить порцию позитивных эмоций. Он стимулирует внимательность, развивает наблюдательность и приносит реальный результат, который можно съесть. С другой – как любое увлечение, тихая охота может стать навязчивой: люди теряют счет времени, уходят в лес без навигации, забывают об осторожности, что иногда приводит к несчастным случаям. Но в отличие от игровой зависимости, грибная «зависимость» не разрушает социальные связи и кошелек, а, скорее, укрепляет семейные традиции и связь с природой.

Итог, который подводит психолог, звучит оптимистично: сбор грибов – это здоровое и естественное увлечение, которое работает на древних биологических механизмах и дарит нам радость открытия. Он делает мозг более живым, учит нас радоваться мелочам и получать удовольствие от процесса, а не только от результата. И если уж сравнивать его с игровой зависимостью, то это та «зависимость», которую стоит поощрять: она полезна для психики, сближает с семьей и напоминает, что счастье часто лежит прямо под ногами, стоит лишь внимательно присмотреться. Так что в следующий раз, отправляясь в лес, знайте – вы не просто ищете грибы, вы тренируете свой мозг и заряжаетесь позитивом.

Ранее миколог рассказал, что стоит за бумом грибных туров.